Bayern Münih'te Kimmich'in maaşında kesinti

Bayern Münih'te, karantinaya girecek Joshua Kimmich'in maaşında kesinti yapılabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'te Kimmich'in maaşında kesinti
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11 Kasım 2021 15:44
Almanya Milli Takımı'nda Nikolas Süle'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması, aşı olmamasıyla gündeme gelen Joshua Kimmich'i de etkiledi.

Bayern Münih'ten de takım arkadaşı olan ikiliden Süle'nin aşıları sayesinde karantinada kalmayacağı, Kimmich'in ise aşı olmaması nedeniyle bir haftalık karantinada kalacağı kaydedildi.

MAAŞINDA KESİNTİ

Öte yandan Bayern Münih'in, Joshua Kimmich'in maaşında kesinti yapabileceği ifade edildi. Bavyera devinin, Almanya'daki yasa gereği yıldız futbolcunun maaşında 7 günlük kesinti yapabileceği, bunun da 384 bin euro'ya denk geldiği belirtildi.

ALMANYA'DA YASA

Almanya'daki yasaya göre, aşısı olmayan ve koranavirüs nedeniyle karantinada olan işçilere, işverenler ödeme yapmak zorunda değil.

KIMMICH'TEN AŞI YORUMU

Joshua Kimmich, daha önce aşı olmaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aşı olmadım çünkü uzun vadeli sonuçları görmek istiyorum. Sorumluluğumun farkındayım, hijyenik gereklilikleri yerine getiriyorum, 2-3 günde bir test oluyorum. Herkes kendi kararını versin" ifadelerini kullandı.


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