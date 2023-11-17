Bayern Münih'in yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Harry Kane, Alman devinde geçirdiği kısa sürede herkesi etkisi altına aldı.



İngiliz basınında yer alan haberde, Bayern Münih'te bazı oyuncuların, takımdan ayrılan Robert Lewandowski'nin kendi rekorlarını önemsediğini ve bunun için mücadele ettiğini düşündüğü belirtildi. Bayern Münih soyunma odasında, Kane'in Lewandowski'nin aksine takım için oynadığı düşüncesinin hakim olduğu aktarıldı.



"HERKES İÇİN MÜKEMMEL BİR ROL MODEL"



Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, "Lewandowski'nin kulüp için değil kendisi için yaptığını hissediyorsunuz. Kane içinse her şey takımın kazanmasıyla ilgili. Bu tür bir tutumla herkes için mükemmel bir rol model." dedi.



"İNSANLAR ONU DİNLİYOR"



Öte yandan bir başka kaynak ise Kane için, "Çok fazla konuşmuyor ama konuştuğunda insanlar onu dinliyor" sözlerini sarf etti.



TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖVGÜ!



Thomas Müller ve Jamal Musiala gibi oyuncuların daha önce Kane için söylediği övgü dolu sözler de hatırlatıldı. Müller, İngiliz takım arkadaşı için, "Onun takımda olmasından memnunuz" demişti. Musiala ise, "Yüksek standartlar bekliyordum ama şu ana kadar gösterdiği kadar yüksek değil, onunla oynamak düşündüğümden daha da kolay. Harry ile kendimi çok rahat hissediyorum, harika paslar atıyor" sözlerini kullanmıştı.



YAMAL'I GÖRMEZDEN GELDİ!



İngiliz medyasında yer alan haberde ayrıca Lewandowski ve Kane kıyaslaması için, Lewandowski'nin Alaves karşısında alınan 2-1'lik galibiyette 16 yaşındaki Lamine Yamal'ı pas vermediği için görmezden geldiği hatırlatıldı.



KANE'IN ALMANYA'DAKİ PERFORMANSI



Bayern Münih, 30 yaşındaki Kane için Tottenham'a 95 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Kane şu ana kadar Bayern Münih forması altında 16 maçta 21 gol, 7 asistlik performans sergiledi.





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