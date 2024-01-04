Bayern Münih'te hedef yeniden Chalobah

Bayern Münih yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Trevoh Chalobah için tekrardan harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te hedef yeniden Chalobah
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04 Ocak 2024 20:10
Stoper ve defans hattında yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadrosuna takviye yapmak isteyen Bayern Münih harekete geçti.

HEDEFTE AYNI İSİM VAR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Bayern Münih hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayan Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah için harekete geçti.

Bayern Münih yaz transfer döneminde de 24 yaşındaki İngiliz stoperi kadrosuna katmak istese de transfer son anda iptal olmuştu.

Bayern Münih'in, Trevoh Chalobah için ilk olarak kiralık teklifi yapacağı da söylendi.

63 MAÇA ÇIKTI

Chelsea formasıyla 2021 yılında as takıma yükselen Trevoh Chalobah 63 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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