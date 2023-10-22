Bayern Münih'te flaş sakatlık

Bayern Münih'te son oynanan karşılaşmada sakatlanan Leon Goretzka'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te flaş sakatlık
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22 Ekim 2023 18:28
Son güncelleme 22 Ekim 2023 18:31
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te sakatlık gelişmesi yaşanıyor.

Bundesliga karşılaşmasında, Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Leon Goretzka için sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı.

SKY Sports'da yer alan habere göre Leon Goretzka, Galatasaray'a karşı oynanacak iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

3. SAKATLANAN İSİM OLDU

Bayern Münih'te, Galatasaray karşılaşmasında Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Dayot Upamecano kesin olarak forma giyemeyecek. Raphael Guerreiro ve Noussair Mazraoui'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

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