Bayern Münih'te ayrılık kararı: Goretzka

Bayern Münih'te Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka, kadro dışı kaldı.



29 yaşındaki futbolcu, Almanya Kupası'nda Ulm ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Alman basını, Goretzka için alınan bu kararın teknik bir karar olduğunu duyurdu.



Bayern Münih'in deneyimli oyuncuyla yollarını ayırmak istediği, Goretzka'nın ise takımda kalarak savaşmak niyetinde olduğu öne sürüldü.



2018 yılından bu yana Bayern Münih'te oynayan Goretzka, Alman devinde çıktığı 221 maçta 40 gol attı ve 46 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Goretzka'nın Bayern Münih ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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