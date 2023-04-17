Bayern Münih'te ayrılık kararı!

Bayern Münih'te, Leroy Sane'ye yumruk atmasının ardından geçici olarak kadro dışı kalan Sadio Mane için flaş bir karar alındı.



Sky Sports'un haberine göre, Alman devinin, Mane ile bu yaz yollarını ayırmayı planladığı ve Senegalli futbolcunun Bayern'deki günlerinin sayılı olduğu belirtildi.



AYRILIK ETKENLERİ



Bayern Münih'in bu kararı almasında, Mane'nin teknik direktör Thomas Tuchel'in planları arasında yer almamasının etkili olduğu kaydedildi. Mane'nin ayrıca Manchester City maçının ardından Leroy Sane'ye yumruk atması nedeniyle de eleştiri oklarını üzerine çektiği hatırlatıldı. Bayern Münih yönetiminin de, Mane'nin takımda ilk sezonundaki performansından memnun olmadığı vurgulandı.



PREMIER LİG'E GERİ DÖNMEK İSTİYOR



Öte yandan Mane'nin ise Premier Lig'e geri dönmek istediği aktarıldı. 31 yaşındaki futbolcunun düşüncesi arasında eski takımı Liverpool'un da olduğu öne sürüldü. Ancak Liverpool için, Mane'nin yaşı (31) ve takımın yapısı nedeniyle bu transferin imkansız olduğu ifade edildi.



Bayern Münih'te bu sezon 32 maça çıkan Sadio Mane, 11 gol attı ve 5 asist yaptı. Senegalli futbolcunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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