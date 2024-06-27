Bayern Münih'te ayrılık ihtimali!

Bayern Münih'in geçen sezon Bayer Leverkusen'e kiralık olarak gönderdiği Josip Stanisic takıma geri döndü.



Alman ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



SAĞ BEK SAYISI 4'E ÇIKTI



Bu gelişmeyle birlikte Bayern Münih'te sağ bekte forma giyebilen oyuncu sayısı 4'e çıktı. Alman devinde, Stanicis ile birlikte; Sacha Boey, Joshua Kimmich ve Noussair Mazraoui de sağ bekte forma giyebiliyor. 4 futbolcudan biri bu yaz Bayern Münih'e veda edebilir.



OYUNCULARIN DURUMLARI



Bayern Münih, bu isimler arasından Stanisic'in sözleşmesini yeni uzattı. Bavyera temsilcisi, Sacha Boey'u ise geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 35 milyon euro'ya kadrosuna kattı.



Bayern Münih'te sağ bekin yanı sıra orta sahada da görev yapabilen Joshua Kimmich'in sözleşmesi ise gelecek yıl sona eriyor. 29 yaşındaki futbolcunun adı Liverpool, Barcelona ve Manchester City gibi ekiplerle anılmıştı.



Alman temsilcisi, Noussair Mazraoui'yi de 2022 yazında Ajax'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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