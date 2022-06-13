Bayern Münih'te 5 yıllık imza!

Alman devi Bayern Münih, orta sahaya Ajax'tan takviye gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda ekibinden Ryan Gravenberch ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bayern Münih'in açıklamasında bonservis detaylarına yer verilmezken, kulübün sitesine konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "Bayern Münih gibi bir takımdan teklif geldiğinde bu ikinci kez düşünmezsiniz. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyadaki tüm futbolcular, böyle büyük bir kulüpte oynamak ister. Bayern Münih şampiyonluklara alışkın bir takım ve ben de buraya şampiyonluk için geldim. Bu kulüpte Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da dahil her şeyi kazanmak mümkün. Buradaki uyum ve bütünlük çok güçlü, bu da benim hoşuma gitti." dedi.
Öte yandan Alman medyası, Bayern Münih'in Hollandalı futbolcu için Ajax'a 25 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyeceğini öne sürdü.
Bayern Münih'in açıklamasında bonservis detaylarına yer verilmezken, kulübün sitesine konuşan 20 yaşındaki futbolcu, "Bayern Münih gibi bir takımdan teklif geldiğinde bu ikinci kez düşünmezsiniz. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyadaki tüm futbolcular, böyle büyük bir kulüpte oynamak ister. Bayern Münih şampiyonluklara alışkın bir takım ve ben de buraya şampiyonluk için geldim. Bu kulüpte Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da dahil her şeyi kazanmak mümkün. Buradaki uyum ve bütünlük çok güçlü, bu da benim hoşuma gitti." dedi.
Öte yandan Alman medyası, Bayern Münih'in Hollandalı futbolcu için Ajax'a 25 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyeceğini öne sürdü.
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