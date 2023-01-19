Bayern Münih, Sommer'i açıkladı!

Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığının ardından kaleyi emanet edeceği ismi buldu.



Bavyera devi, Mönchengladbach'tan Yann Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli eldiven ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Bayern Münih'in, bu transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon euro bonuslar ödeyeceği öne sürüldü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ