Bayern Münih, Sommer'i açıkladı!

Bayern Münih, İsviçreli kaleci Yan Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Bayern Münih, Sommer'i açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2023 17:41
Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığının ardından kaleyi emanet edeceği ismi buldu.

Bavyera devi, Mönchengladbach'tan Yann Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli eldiven ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bayern Münih'in, bu transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon euro bonuslar ödeyeceği öne sürüldü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ