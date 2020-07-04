Bayern Münih, sezonu çifte kupayla tamamladı!

Almanya Kupası Finali'nde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.



Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bayern'e kupayı getiren golleri 16. dakikada David Alaba, 24. dakikada Serge Gnabry, 59. ve 89. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti. Leverkusen'in gollerini ise 63. dakikada Sven Bender ve 90+4. dakikada penaltıdan Kai Havertz attı.



BAYERN, 20. KEZ KUPANIN SAHİBİ



Bayern Münih, bu sonucun ardından Almanya Kupası'nı tam 20. kez müzesine götürmüş oldu.



ÇİFTE KUPA



Almanya Bundesliga'da da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Almanya Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmış oldu.



LEWANDOWSKI, "51" DEDİ



Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, bu maçta attığı 2 golle birlikte bu sezon toplamda 51. golünü kaydetmiş oldu.



