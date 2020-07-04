Bayern Münih, sezonu çifte kupayla tamamladı!

Almanya Kupası'nda final karşılaşmasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti ve sezonu çifte kupayla kapatmış oldu.

Bayern Münih, sezonu çifte kupayla tamamladı!
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04 Temmuz 2020 22:55
Almanya Kupası Finali'nde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern'e kupayı getiren golleri 16. dakikada David Alaba, 24. dakikada Serge Gnabry, 59. ve 89. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti. Leverkusen'in gollerini ise 63. dakikada Sven Bender ve 90+4. dakikada penaltıdan Kai Havertz attı.

BAYERN, 20. KEZ KUPANIN SAHİBİ

Bayern Münih, bu sonucun ardından Almanya Kupası'nı tam 20. kez müzesine götürmüş oldu.

ÇİFTE KUPA

Almanya Bundesliga'da da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Almanya Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmış oldu.

LEWANDOWSKI, "51" DEDİ

Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, bu maçta attığı 2 golle birlikte bu sezon toplamda 51. golünü kaydetmiş oldu.



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