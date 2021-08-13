Bayern Münih sezona 1 puanla başladı

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta maçında Borussia Mönchengladbach, sahasında son şampiyon Bayern Münih'i ağırladı.



Borussia-Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Mücadelenin 10. dakikasında Plea'nın golüyle Mönchengladbach öne geçen taraf oldu. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde ise Lewandowski, Kimmich'in asistinde topu ağlara göndererek maçta eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda Bayern Münih, oyuna ağırlığını koymakta zaman zaman zorlanırken Mönchengladbach güçlü rakibine karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Son 15 dakikaya girilirken Bayern üst üste oyuncu değişikliklerine gitse de skoru değiştiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından iki takım da sezonu 1'er puanla açmış oldu.



