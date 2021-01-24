Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih deplasmanda Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-0'lık skorla kazandı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 33. ve 88. dakikalarda Müller, 54. dakikada Lewandowski ve 90. dakikada Alaba'dan geldi. Schalke'de milli oyuncumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre aldı.Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 42 yaptı ve 2. sıradaki RB Leipzig ile puan farkını 7'ye yükseltti. Sezonun 13. yenilgisini alan Schalke 04 ise 7 puanda kaldı.Süper Lig'in 19. haftasında Bayern Münih evinde Hoffenheim'ı konuk edecekken, Schalke 04 deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak.