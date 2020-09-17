Bayern Münih - Schalke maçı seyircisiz oynanacak

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih ile Schalke 04 arasında yarın yapılacak 2020-2021 sezonun açılış karşılaşması Münih kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması sebebiyle seyircisiz oynanacak.



Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, Münih'te son 7 gün içinde yeni vaka sayısı 100 bin kişide 47,6'ya yükseldiğini belirterek yeni tedbirlerin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.



"Böyle bir durumda binlerce kişinin stada gitmesine izin veremem." diyen Reiter, tarafların stada girmesine izin verilmesinin "yanlış bir sinyal" olacağını kaydetti.



Reiter, bunun hem taraftarlar hem de kulüpler için üzücü olduğunu bildiğini ifade ederek, "Kovid-19 krizi henüz bitmedi. Herkes bunun bilincinde olması lazım" şeklinde konuştu.



Almanya'da eyaletlerin yönetimleri yeni tip Kovid-19 salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçların yeniden seyircili olması konusunda iki gün önce anlaşmaya vararak statların kapasitesinin yüzde 20'sine kadar seyirci alınmasına izin vermişti.



Bavyera ekibi karşılaşma için 7 bin 500 seyirciyi stada almayı planlıyordu.



Bayern Münih yarın yeni sezonun açılış maçında TSİ 21.30'da Allianz Arena'da Schalke 04'ü konuk edecek.



