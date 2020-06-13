Bayern Münih şampiyonluğu bekliyor

Almanya Ligi'nde lider Bayern Münih, Mönchengladbach'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bayern Münih haftaya da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Bayern Münih şampiyonluğu bekliyor
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13 Haziran 2020 21:27
Almanya Ligi'nde 31. hafta maçında Bayern Münih ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Joshua Zirkzee ve 86. dakikada Leon Goretzka
kaydetti. Mönchengladbach'ın tek golü 37. dakikada Benjamin Pavard'dan (kendi kalesine) geldi.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 73'e yükseltti ve Borussia Dortmund ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu. Bayern Münih gelecek hafta Werder Bremen deplasmanda galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Mönchengladbach 56 puanla haftayı kapattı. Mönchengladbach gelecek hafta Wolfsburg'u ağırlayacak.



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