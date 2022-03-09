UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında RB Salzburg ile karşı karşıya geldi.



1-1'in rövanşında Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 7-1 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.



Alman devine turu getiren golleri 12 ve 21. dakikalarda penaltıdan ve 23. dakikada Robert Lewandowski, 31. dakikada Serge Gnabry, 54. dakikada ve 83. dakikada Thomas Müller ve 85. dakikada Leroy Sane kaydetti.



Salzburg'un tek golü ise 70. dakikada Mariuts Kjaergaard'dan geldi.



LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ



Karşılaşmada 23 dakikada hat-trick yapan Lewandowski tarihe geçti. Polonyalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu olmayı başardı.





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