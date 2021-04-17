Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan keyifli mücadeleyi Bayern Münih 3-2 kazandı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 15. ve 37. dakikalarda Musiala ile 24. dakikada Choupo-Moting'den geldi. Wolfsburg'un sayılarını ise 35. dakikada Weghorst ile 54. dakikada Philipp attı.Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 68 yaptı ve 2. sıradaki Leipzig ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Bayern Münih, kalan 5 haftada 9 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.Üst üste 2. yenilgisini alan Wolfsburg ise 54 puanla 3. basamakta kaldı.Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih evinde Leverkusen'i konuk edecekken, Wolfsburg ise Stuttgart deplasmanına gidecek.0-0 Augsburg - Bielefeld4-0 Freiburg - Schalke4-0 M'Gladbach - Frankfurt2-1 Union Berlin - Stuttgart2-3 Wolfsburg - Bayern