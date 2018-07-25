Bayern Münih, rekor kırarak MLS'ten transfer etti!

Bayern Münih, geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Alphonso Davies'i kadrosuna kattı.
Alman devi, Vancouver Whitecaps'ten kanat oyuncusu Alphonso Davies'in transferini açıklarken transfer için 22 milyon Dolar ödeneceği belirtildi.
18 OLUNCA GİDECEK
MLS transfer rekoru kıran 17 yaşındaki futbolcu, 18 yaşına girdikten sonra Ocak 2019'da Bayern Münih'e katılacak.
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Alman devi, Vancouver Whitecaps'ten kanat oyuncusu Alphonso Davies'in transferini açıklarken transfer için 22 milyon Dolar ödeneceği belirtildi.
18 OLUNCA GİDECEK
MLS transfer rekoru kıran 17 yaşındaki futbolcu, 18 yaşına girdikten sonra Ocak 2019'da Bayern Münih'e katılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın