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Bayern Münih, rekor kırarak MLS'ten transfer etti!

Bundesliga ekibi Bayern Münih, MLS transfer rekorunu kırarak Vancouver Whitecaps'in 17 yaşındaki futbolcusu Alphonso Davies'i 22 milyon Dolar'a transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih, rekor kırarak MLS'ten transfer etti!
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25 Temmuz 2018 21:45
Bayern Münih, geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Alphonso Davies'i kadrosuna kattı.

Alman devi, Vancouver Whitecaps'ten kanat oyuncusu Alphonso Davies'in transferini açıklarken transfer için 22 milyon Dolar ödeneceği belirtildi.

18 OLUNCA GİDECEK

MLS transfer rekoru kıran 17 yaşındaki futbolcu, 18 yaşına girdikten sonra Ocak 2019'da Bayern Münih'e katılacak.

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