Haber Tarihi: 08 Mart 2023 16:01 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 16:01

Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda? Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kendi sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Zorlu mücadelenin detayları ve muhtemel kadroları araştırılmaya başladı. Peki, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda? Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Bayern Münih ile PSG kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?  BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Eşleşmenin ilk maçında Bayern Münih deplasmanda 1-0 galip gelmişti.

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Sane, Musiala; Choupo-Moting

PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe

Maç istatistikleri
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


  • Mane gruplarda üç gol atarak eski kulübü Liverpool için Şampiyonlar Ligi'nde attığı 26 gol'e katkıda bulundu.
  • Coman, çocukluk kulübü PSG ile altı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında iki gol ve iki asist yaptı.
  • Nagelsmann'ın Bayern'i bu sezon Avrupa'daki tüm takımlardan daha fazla gol attı (tüm müsabakalarda 34 maçta 104).
  • Bayern, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 22 maçında en az bir gol attığı Allianz Arena'daki son 50 Şampiyonlar Ligi maçından sadece altısını kaybetti ve önceki 50 maçın sadece ikisinde şut atamadı.
  • Paris'teki galibiyet, Nagelsmann'ın takımı için bu sezon şimdiye kadar yedi Şampiyonlar Ligi maçında altı gol yememe neden oldu.
  • Altı kez kazananlar, son 10 sezonun dokuzunda çeyrek finale veya daha fazlasına ulaştı ve kupayı iki kez kaldırdı.
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