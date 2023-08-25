Bayern Münih Pavard'ın alternatifini Chelsea'de buldu!

Alman devi Bayern Münih'te, Fransız savunmacı Benjamin Pavard'ın takımdan ayrılma ihtimali söz konusu...
Sky Sports'un haberine göre, Bayern Münih, 27 yaşındaki futbolcunun alternatifleri arasına Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah'ı ekledi.
Thomas Tuchel, Chelsea'de çalıştığı dönemde sık sık forma şansı verdiği futbolcuyu beğendiği ve takımda görmek istediği belirtlidi.
İngiliz ekibinin teknik patronu Mauricio Pochettino'nun planları arasında olmayan oyuncunun satışına onay verdiği aktarıldı.
Sağ bek, stoper ve ön libero oynayabilen Chalobah, Chelsea formasını toplam 63 maçta giydi ve 4 gol 1 asist kaydetti.
Sky Sports'un haberine göre, Bayern Münih, 27 yaşındaki futbolcunun alternatifleri arasına Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah'ı ekledi.
Thomas Tuchel, Chelsea'de çalıştığı dönemde sık sık forma şansı verdiği futbolcuyu beğendiği ve takımda görmek istediği belirtlidi.
İngiliz ekibinin teknik patronu Mauricio Pochettino'nun planları arasında olmayan oyuncunun satışına onay verdiği aktarıldı.
Sağ bek, stoper ve ön libero oynayabilen Chalobah, Chelsea formasını toplam 63 maçta giydi ve 4 gol 1 asist kaydetti.