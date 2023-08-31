Bayern Münih, Palhinha'yı istiyor

Avrupa'dan transfer haberleri: Bayern Münih, Fulham forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, Palhinha'yı istiyor
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31 Ağustos 2023 17:54
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 17:55
Bayern Münih, Fulham'dan Joao Palhinha'yı kadrosuna katmak istiyor.

DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR

The Athletic'in haberine göre, Bayern Münih, Liverpool'un kadrosuna katmak istediği Ryan Gravenberch ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Ancak Alman ekibinin orta saha transferine bağlı olarak Gravenberch'in ayrılmasına onay vereceği belirtildi.

FULHAM: "TEKLİF YOK"

Haberde; Fulham cephesinin kendilerine Palhinha için henüz bir teklif gelmediğini belirttiği ifade edildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan 20 milyon euro karşılığında Fulham transfer olmuştu.

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