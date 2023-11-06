Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu!

Bayern Münih, ligde deplasmanda Borussia Dortmund ile oynadığı maçın ardından ilginç bir olay yaşadı.



Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih takım otobüsünün maçın ardından teknik direktör Thomas Tuchel olmadan hareket ettiği belirtildi.



Takım otobüsünün şoförünün, Alman teknik adamın yokluğunu hemen fark ettiği ve geriye döndüğü kaydedildi.



Tuchel'in tünelden çıkmasının ardından biraz geç de olsa otobüse bindiği aktarıldı.



Bayern Münih, Signal Iduna Park'taki maçta Borussia Dortmund'u Dayot Upamecano ve Harry Kane (3)'in golleriyle 4-0 mağlup etmişti.



