Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu!

Bayern Münih takım otobüsü, Borussia Dortmund maçının ardından teknik direktör Thomas Tuchel olmadan hareket etti. Durumu hemen fark eden otobüs şoförü, geri döndü ve Alman teknik adam otobüse bindi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih otobüsü, Tuchel'i unuttu!
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06 Kasım 2023 17:06
Bayern Münih, ligde deplasmanda Borussia Dortmund ile oynadığı maçın ardından ilginç bir olay yaşadı.

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih takım otobüsünün maçın ardından teknik direktör Thomas Tuchel olmadan hareket ettiği belirtildi.

Takım otobüsünün şoförünün, Alman teknik adamın yokluğunu hemen fark ettiği ve geriye döndüğü kaydedildi.

Tuchel'in tünelden çıkmasının ardından biraz geç de olsa otobüse bindiği aktarıldı.

Bayern Münih, Signal Iduna Park'taki maçta Borussia Dortmund'u Dayot Upamecano ve Harry Kane (3)'in golleriyle 4-0 mağlup etmişti.

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