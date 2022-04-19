Bayern Münih, Mazraoui'yi bitiriyor!

Ajax forması giyen Noussair Mazraoui'nin Bayern Münih'e katılmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.



İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncunun, menajeri Mino Raiola'nın Bayern Münih ile yaptığı görüşmeler sonrası Alman ekibi ile prensipte anlaştığı yazıldı.



24 yaşındaki Noussair Mazraoui, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 33 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.





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