Bayern Münih, Mazraoui'yi bitiriyor!

Bayern Münih'in, Ajax'ın Faslı sağ beki Noussair Mazraoui transferini bitirmeye yaklaştığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bayern Münih, Mazraoui'yi bitiriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2022 16:10
Ajax forması giyen Noussair Mazraoui'nin Bayern Münih'e katılmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncunun, menajeri Mino Raiola'nın Bayern Münih ile yaptığı görüşmeler sonrası Alman ekibi ile prensipte anlaştığı yazıldı.

24 yaşındaki Noussair Mazraoui, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 33 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ