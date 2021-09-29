Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih, evinde Dinamo Kiev'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bavyera ekibi 5-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 27. dakikalarda Lewandowski, 68. dakikada Gnabry, 74. dakikada Sane ve 87. dakikada Choupo-Moting'den geldi.
İlk hafta Barcelona'yı 3-0 yenen Bayern Münih, bu sonuçla puanını 6 yaparak zirvede yer alırken, ilk hafta Benfica ile 0-0 berabere kalan Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Benfica deplasmanına gidecek, Dinamo Kiev ise Barcelona deplasmanında puan arayacak.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 27. dakikalarda Lewandowski, 68. dakikada Gnabry, 74. dakikada Sane ve 87. dakikada Choupo-Moting'den geldi.
İlk hafta Barcelona'yı 3-0 yenen Bayern Münih, bu sonuçla puanını 6 yaparak zirvede yer alırken, ilk hafta Benfica ile 0-0 berabere kalan Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Benfica deplasmanına gidecek, Dinamo Kiev ise Barcelona deplasmanında puan arayacak.