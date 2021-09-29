Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih, evinde Dinamo Kiev'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bavyera ekibi 5-0'lık skorla kazandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 27. dakikalarda Lewandowski, 68. dakikada Gnabry, 74. dakikada Sane ve 87. dakikada Choupo-Moting'den geldi.



İlk hafta Barcelona'yı 3-0 yenen Bayern Münih, bu sonuçla puanını 6 yaparak zirvede yer alırken, ilk hafta Benfica ile 0-0 berabere kalan Dinamo Kiev 1 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih, Benfica deplasmanına gidecek, Dinamo Kiev ise Barcelona deplasmanında puan arayacak.



