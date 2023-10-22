Bayern Münih maçına Okan Buruk için uğurlu hakem!

Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu.
Galatasaray-Bayern Münih maçında, İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.
Alman ekibiyle karşılaşacak sarı kırmızılı takım, Okan Buruk için uğurlu hakem...
Massa, Okan Buruk'un Başakşehir ile Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.
Galatasaray ile Bayern Münih 24 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.
Davide Massa'nın daha önce yönettiği maçlar;
Başakşehir 2-1 Manchester United
Moldova 0-4 Türkiye
Türkiye 4-0 Bulgaristan
Türkiye U21 0-1 Hollanda U21
Galatasaray-Bayern Münih maçında, İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.
Alman ekibiyle karşılaşacak sarı kırmızılı takım, Okan Buruk için uğurlu hakem...
Massa, Okan Buruk'un Başakşehir ile Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.
Galatasaray ile Bayern Münih 24 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.
Davide Massa'nın daha önce yönettiği maçlar;
Başakşehir 2-1 Manchester United
Moldova 0-4 Türkiye
Türkiye 4-0 Bulgaristan
Türkiye U21 0-1 Hollanda U21