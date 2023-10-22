Bayern Münih maçına Okan Buruk için uğurlu hakem!

Galatasaray-Bayern Münih maçını, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bayern Münih maçına Okan Buruk için uğurlu hakem!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 11:23
Galatasaray-Bayern Münih maçının hakemi belli oldu.

Galatasaray-Bayern Münih maçında, İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.

Alman ekibiyle karşılaşacak sarı kırmızılı takım, Okan Buruk için uğurlu hakem...

Massa, Okan Buruk'un Başakşehir ile Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.

Galatasaray ile Bayern Münih 24 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.

Davide Massa'nın daha önce yönettiği maçlar;

Başakşehir 2-1 Manchester United
Moldova 0-4 Türkiye
Türkiye 4-0 Bulgaristan
Türkiye U21 0-1 Hollanda U21

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery