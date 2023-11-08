Bayern Münih maçı öncesi Galatasaray'da Muslera mucizesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın son durumu merak ediliyordu. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli eldiven yapılan son antrenmana katıldı. Bayern maçında sahada olması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih maçı öncesi Galatasaray'da Muslera mucizesi!
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08 Kasım 2023 08:20
Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera yapılan son antrenmana katıldı.

İĞNE İLE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Uruguaylı eldiven, Almanya kafilesine alınırken bu gece oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Tecrübeli kalecinin iğne ile sahadaki yerini alabileceği belirtildi.

ICARDI İDMANA ÇIKMADI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleşen son çalışmaya Mauro Icardi ise çıkmadı. Arjantinli golcü yine iğne ile forma giyecek. 



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