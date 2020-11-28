Almanya Ligi Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih geriden gelerek 3-1 kazandı.
Ev sahibi Stuttgart, karşılaşmanın 20. dakikasında Coulibaly'nin attığı golle öne geçerken, Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 38. dakikada Coman, 45+1. dakikada Coman'ın asistinde Lewandowski ve 87. dakikada Douglas Costa'dan geldi.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça taşıyan ve bu süreçte 6 galibiyet alan Bayern Münih, 22 puanla liderlikteki yerini korudu. Stuttgart ise 4 maçlık beraberlik serisinin ardından kayıp yaşadı ve 11 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih evinde RB Leipzig ile dev bir maçta karşı karşıya gelecekken, Stuttgart ise Werder Bremen deplasmanına çıkacak.
Ev sahibi Stuttgart, karşılaşmanın 20. dakikasında Coulibaly'nin attığı golle öne geçerken, Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 38. dakikada Coman, 45+1. dakikada Coman'ın asistinde Lewandowski ve 87. dakikada Douglas Costa'dan geldi.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça taşıyan ve bu süreçte 6 galibiyet alan Bayern Münih, 22 puanla liderlikteki yerini korudu. Stuttgart ise 4 maçlık beraberlik serisinin ardından kayıp yaşadı ve 11 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih evinde RB Leipzig ile dev bir maçta karşı karşıya gelecekken, Stuttgart ise Werder Bremen deplasmanına çıkacak.