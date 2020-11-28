Almanya Ligi Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih geriden gelerek 3-1 kazandı.Ev sahibi Stuttgart, karşılaşmanın 20. dakikasında Coulibaly'nin attığı golle öne geçerken, Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 38. dakikada Coman, 45+1. dakikada Coman'ın asistinde Lewandowski ve 87. dakikada Douglas Costa'dan geldi.Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça taşıyan ve bu süreçte 6 galibiyet alan Bayern Münih, 22 puanla liderlikteki yerini korudu. Stuttgart ise 4 maçlık beraberlik serisinin ardından kayıp yaşadı ve 11 puanda kaldı.Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih evinde RB Leipzig ile dev bir maçta karşı karşıya gelecekken, Stuttgart ise Werder Bremen deplasmanına çıkacak.