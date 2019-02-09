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Bayern Münih, lidere bir adım daha yaklaştı

Bayern Münih, lider Dortmund'un 2 puan kaybettiği haftada Schalke'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih, lidere bir adım daha yaklaştı
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09 Şubat 2019 22:21
Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Schalke ile karşı karşıya geldi. Dortmund'un 2 puan kaybettiği haftada Bayern Münih, Schalke'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi Bayern Münih'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 12. dakikada kendi kalesine Jeffrey Bruma, 27. dakikada Robert Lewandowski, 57. dakikada Serge Gnabry kaydetti. Schalke'nin tek golünü ise 25. dakikada Ahmed Kutucu attı.

Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 45'e çıkardı ve Dortmund ile arasındaki farkı 5'e indirdi. Schalke ise bu sonuçla 22 puanda kaldı.

Bayern Münih, bir sonraki hafta deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Schalke ise bir sonraki hafta sahasında Freiburg'u konuk ediyor.



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