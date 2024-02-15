Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 1-0 kazanırken galibiyet golünü 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.
Bayern Münih'te Dayot Upamecano penaltıya sebep olan harekete sebep olup kırmızı kart görürken, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey süre bulamadı.
Turun rövanş maçı, 5 Mart Salı günü Bayern Münih'in evi Allianz Arena'da oynanacak.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 1-0 kazanırken galibiyet golünü 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.
Bayern Münih'te Dayot Upamecano penaltıya sebep olan harekete sebep olup kırmızı kart görürken, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey süre bulamadı.
Turun rövanş maçı, 5 Mart Salı günü Bayern Münih'in evi Allianz Arena'da oynanacak.