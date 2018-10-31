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Bayern Münih, kupada bir üst turda

Bayern Münih, amatör lig ekiplerinden Rödinghausen'i 2-1 mağlup ederek Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih, kupada bir üst turda
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31 Ekim 2018 00:37
Almanya Kupası 2. Tur'unda Bayern Münih, amatör lig ekiplerinden Rödinghausen ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Bayern Münih, zayıf rakibini 2-1 mağlup etti ve adının bir üst tura yazdırdı.

Niko Kovac'ın ideale yakın bir kadro ile çıktığı maçta Bayern'e galibiyeti getiren isimler 8. dakikada Sandro Wagner, 13. dakikada penaltıdan Thomas Müller kaydetti. Bayern'de 23. dakikada Renato Sanches bir penaltı atışından yararlanamadı.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 49. dakikada Linus Meyer kaydetti.

Kupada bir üst tura çıkan Bayern, hafta sonu ligde sahasında Freiburg'u konuk edecek.



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