Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası'nı istiyor

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, henüz gerçekleştirilmeyen Kulüpler Dünya Kupası üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası'nı istiyor
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20 Aralık 2020 18:41
2019/2020 sezonunu 5 kupayla tamamlayan Bayern Münih, kupalara doymuyor. Kulübün CEO'su Rummenigge, Kulüpler Dünya Kupası üzerine açıklamalarda bulundu.

Kulüler Dünya Kupası koronavirüs salgını nedeniyle olması gereken tarihte yapılamadı. FIFA'nın ilk olarak Aralık'ta yapılacağını söylediği turnuva, Şubat 2021'e ertelendi.

"6. KUPAYI DA İSTİYORLAR!"

Bayern efsanesi Rummenigge açıklamasında; "Hansi Flick ve takım bana geldi. Infantino ile Kulüpler Dünya Kupası hakkında konuşmak istediklerini söylediler. 6. kupayı da istiyorlar!" dedi.

Turnuvanın tam tarihi belli olmasa da, Katar'da düzenleneceği önceden netleşmişti.



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