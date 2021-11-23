Bayern Münih, Kiev'i yendi turu garantiledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, Kiev'i yendi turu garantiledi!
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23 Kasım 2021 22:40
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Alman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman kaydederken, Dinamo kiev'in golünü 70. dakikada Denys Harmash attı.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan Alman ekibi 15 puana ulaştı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Grupta son sırada yer alan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise 1 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

E Grubu'nun son karşılaşmasında Bayern Münih, Barcelona'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise Benfica deplasmanına gidecek.


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