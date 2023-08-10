Bayern Münih, Kane için Tottenham ile anlaştı

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Bayern Münih, uzun bir bekleyişin ardından aradığı transfere kavuşmak üzere: Harry Kane.



100 MİLYON EURO'DAN FAZLA



The Athletic'ten David Ornstein'in haberine göre; Bayern Münih, 30 yaşındaki İngiliz forvet Harry Kane'i kadrosuna katmak için Tottenham'a 100 milyon euro'yu geçen bir teklifte bulundu ve İngiliz kulübü bu teklifi kabul etti.



KANE KARAR VERECEK



Haberde, Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou ile çalışmaktan memnun olan Harry Kane'in, takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair vereceği karar ile transferin şekilleneceği aktarıldı.



Kariyeri boyunca 514 kulüp maçına çıkan Harry Kane, bu maçlarda 307 gol 80 asist kaydetti.









