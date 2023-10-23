Bayern Münih kadroyu açıkladı: 5 eksik

Bayern Münih'te Galatasaray ile İstanbul'da oynanacak maç öncesi 5 oyuncu kamp kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih kadroyu açıkladı: 5 eksik
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23 Ekim 2023 13:57
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Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.

Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

İşte Bayern Münih'in kamp kadrosu

Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic



GALATASARAY - BAYERN MÜNİH: 19.45'TE

Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki mücadele 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 

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