Bayern Münih'in 'Süpermen'i' Carsen Edwards yine alev aldı

THY EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Virtus Bologna'yı 87-84 yenerek altıncı haftada dördüncü galibiyetini alırken, Fenerbahçeli eski oyuncu Carsen Erwards yine öne çıkan oyuncu oldu.



30 dakika süre alan Edwards karşılaşmayı 26 sayı, 2 ribaund, 2 asistle tamamladı. Amerikalı oyuncu, 21.5 ortalama ile sayı liderliğini sürdürdü.



Son dakikalarda çok etkili olan Shabazz Napier 16 sayı, 5 ribaund, 7 asist, bir başka eski Fenerbahçeli Devin Booker 12 sayı, 5 ribaund üretti.



Altıncı hafta sonunda bir galibiyette kalan Virtus Bologna'da Isaia Cordinier 18 sayı, 2 ribaund, 5 asist, Toko Shengelia 21 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Matt Morgan 17 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Achille Polonara 13 sayı, 4 ribaund ile öne çıktı.



