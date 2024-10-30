Bayern Münih'in 'Süpermen'i' Carsen Edwards yine alev aldı

Bayern Münih deplasmanda Virtus Bologna'yı 87-84 yenerek altıncı haftada dördüncü galibiyetini alırken, Fenerbahçeli eski oyuncu Carsen Erwards yine öne çıkan oyuncu oldu.

, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'in 'Süpermen'i' Carsen Edwards yine alev aldı
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30 Ekim 2024 16:34
THY EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Virtus Bologna'yı 87-84 yenerek altıncı haftada dördüncü galibiyetini alırken, Fenerbahçeli eski oyuncu Carsen Erwards yine öne çıkan oyuncu oldu.

30 dakika süre alan Edwards karşılaşmayı 26 sayı, 2 ribaund, 2 asistle tamamladı. Amerikalı oyuncu, 21.5 ortalama ile sayı liderliğini sürdürdü.

Son dakikalarda çok etkili olan Shabazz Napier 16 sayı, 5 ribaund, 7 asist, bir başka eski Fenerbahçeli Devin Booker 12 sayı, 5 ribaund üretti.

Altıncı hafta sonunda bir galibiyette kalan Virtus Bologna'da Isaia Cordinier 18 sayı, 2 ribaund, 5 asist, Toko Shengelia 21 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Matt Morgan 17 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Achille Polonara 13 sayı, 4 ribaund ile öne çıktı.

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