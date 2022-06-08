Bayern Münih'in Mane teklifine ret!

Bayern Münih'in Sadio Mane için Liverpool'un kapısını bir kez daha çaldığını ancak İngiliz ekibinin yapılan teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'in Mane teklifine ret!
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08 Haziran 2022 16:10
Liverpool, Bayern Münih'in Sadio Mane için yaptığı ikinci teklifi de reddetti.

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Sadio Mane için 25 milyon euro'luk ilk teklifini, 35 milyon ve bonus olarak 8.75 milyon euro şeklinde revize etti. Ancak Liverpool, bu teklifi de geri çevirdi.

Haberde, Bayern Münih'in görüşmelerin zorlu geçeceğini Mane'ye söylediği ve Senegalli futbolcunun sabırlı olması gerektiğini söylediği belirtildi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic'in Mane ve menajeriyle sürekli temas halinde olduğu vurgulanırken, Mane'nin de transfer için tek seçenek olarak Alman temsilcisini gördüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda 50 maça çıkan 30 yaşındaki Mane, 23 gol atıp, 2 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Liverpool ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

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