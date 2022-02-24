Bayern Münih'in çağrısı karşılık buldu!

Bayern Münih, CSKA Moskova maçının ertelenmesi için EuroLeague yönetimine talepte bulundu ve maçları ertelendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih'in çağrısı karşılık buldu!
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24 Şubat 2022 18:30
Bayern Münih, CSKA Moskova ile bu akşam (24 Şubat) yapacağı maçın ertelenmesi için THY EuroLeague yönetimine erteleme talebinde bulundu ve maç ertelendi.

Bayern Münih, EuroLeague yönetimine acil bir çağrıda bulundu. CSKA Moskova ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi çağrısını iletti ve bu çağrı karşılık bularak maç ileri bir tarihe ertelendi.

Maç için Münih'te bulunan CSKA Moskovalı oyuncular ise maça hazırlıklarını normal şekilde sürdürmekteydi.

THY EuroLeague'in Alman TV yayıncısı ise maçı yayınlamayacaklarını duyurmuştu.

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