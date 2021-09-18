Almanya Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde ağırladığı Bochum'u panzer gibi ezdi: 7-0!
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Sane, 27. ve 65. dakikalarda Kimmich, 32. dakikada Gnabry, 43. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Lampropoulos, 61. dakikada Lewandowski ve 79. dakikada Choupo-Moting'den geldi.
Ligde sadece ilk haftada Mönchengladbach karşısında 1-1'lik beraberliği olan Bayern Münih, böylece 13 puana yükselirken, ligin yeni ekibi Bochum 5 hafta sonunda 1 galibiyetle 3 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Fürth ile karşılaşacak, Bochum ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederken, Mainz 05-Freiburg ve Bielefeld-Hoffenheim karşılaşmaları golsüz berabere sonuçlandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Sane, 27. ve 65. dakikalarda Kimmich, 32. dakikada Gnabry, 43. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Lampropoulos, 61. dakikada Lewandowski ve 79. dakikada Choupo-Moting'den geldi.
Ligde sadece ilk haftada Mönchengladbach karşısında 1-1'lik beraberliği olan Bayern Münih, böylece 13 puana yükselirken, ligin yeni ekibi Bochum 5 hafta sonunda 1 galibiyetle 3 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Fürth ile karşılaşacak, Bochum ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederken, Mainz 05-Freiburg ve Bielefeld-Hoffenheim karşılaşmaları golsüz berabere sonuçlandı.