Almanya Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde ağırladığı Bochum'u panzer gibi ezdi: 7-0!



Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Sane, 27. ve 65. dakikalarda Kimmich, 32. dakikada Gnabry, 43. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Lampropoulos, 61. dakikada Lewandowski ve 79. dakikada Choupo-Moting'den geldi.



Ligde sadece ilk haftada Mönchengladbach karşısında 1-1'lik beraberliği olan Bayern Münih, böylece 13 puana yükselirken, ligin yeni ekibi Bochum 5 hafta sonunda 1 galibiyetle 3 puanda kaldı.



Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Fürth ile karşılaşacak, Bochum ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.



Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederken, Mainz 05-Freiburg ve Bielefeld-Hoffenheim karşılaşmaları golsüz berabere sonuçlandı.



