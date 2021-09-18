Bayern Münih'in acıması yok: 7-0!

Almanya Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, Bochum'u 7-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'in acıması yok: 7-0!
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18 Eylül 2021 18:20
Almanya Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde ağırladığı Bochum'u panzer gibi ezdi: 7-0!

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Sane, 27. ve 65. dakikalarda Kimmich, 32. dakikada Gnabry, 43. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Lampropoulos, 61. dakikada Lewandowski ve 79. dakikada Choupo-Moting'den geldi.

Ligde sadece ilk haftada Mönchengladbach karşısında 1-1'lik beraberliği olan Bayern Münih, böylece 13 puana yükselirken, ligin yeni ekibi Bochum 5 hafta sonunda 1 galibiyetle 3 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Fürth ile karşılaşacak, Bochum ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederken, Mainz 05-Freiburg ve Bielefeld-Hoffenheim karşılaşmaları golsüz berabere sonuçlandı.


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