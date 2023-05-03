Bayern Münih ile Mane'nin yolları ayrılıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'de, Senegalli yıldız Sadio Mane'nin geleceği belli oluyor.



Alman ekibi, takım arkadaşı Leroy Sane ile yaşadığı kavganın ardından mental olarak hazır bir görüntü vermeyen Sadio Mane için gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.



Bunun yanında Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in de Sadio Mane'nin performansında memnun olmadığ ve gelecek sezon için net bir golcü istediği aktarıldı. Dış basında yer alan haberlerde Bayern Münih'in Harry Kane ve Randal Kolo Muani ile ilgilendiği belirtiliyordu.



Bu sezon Bayern Münih ile 22 lig maçına çıkan Mane, bu maçlarda 7 gol 4 asist kaydetti.





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