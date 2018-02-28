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Bayern Münih idmanında Hummels ve Lewandowski birbirine girdi!

Bayern Münih antrenmanında Mats Hummels ve Robert Lewandowski arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih idmanında Hummels ve Lewandowski birbirine girdi!
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28 Şubat 2018 19:04
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'in antrenmanında flaş bir kavga yaşandı.

Antrenman maçında aynı takımda olan Hummels ve Lewandowski'nin takımı, Correntin Tolisso'nun attığı golün ardından mağlup oldu. Golün ardından ise Hummels, Lewandowski'ye ''Lewy, ciddi misin? Gerçekten ayakkabını mı bağlıyorsun? Kahretsin!'' sözleriyle çıkışırken Polonyalı golcü, ''Topu kaybeden sensin, yaptığın tek şey konuşmak!'' cevabını verdi.

''KAPA ÇENENİ VE KAYBOL!''

İkili arasında geçen konuşma, şiddetini arttırırken Hummels, ''Bu bir hataydı ama senin bu yaklaşımın da bir hata. Kapa çeneni ve kaybol'' diye bağırdı.

Bu tartışmanın ardından Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, antrenmanı bitirirken iki futbolcu, antrenman sonrası el sıkışmadı.



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