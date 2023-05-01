Bayern Münih harekete geçti: Kolo Muani

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani'nin transferi için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih harekete geçti: Kolo Muani
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01 Mayıs 2023 20:04
Son güncelleme 01 Mayıs 2023 21:10
Bayern Münih, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek adına harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky Sports'ta yer alan habere göre, kulübün, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani'nin transferi için harekete geçtiği belirtildi. Bayern Münih'in, Fransız golcünün menajeri ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Bayern Münih ve oyuncunun menajeri arasında yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ancak henüz somut bir anlaşmanın söz konusu olmadığı vurgulandı.

100 MİLYON EURO

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Frankfurt'un da, Bayern Münih'in oyuncusuna olan ilginin farkında olduğu belirtildi.

Bayern Münih'in, Randal Kolo Muani transferini bonuslar dahil 100 milyon euro'nun biraz altında bir bedele bitirmesinin beklendiği ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Frankfurt forması altında 40 maçta sahaya çıkan Kolo Muani, 20 gol attı ve 12 asist yaptı.

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