Bayern Münih harekete geçti: Kolo Muani

Bayern Münih, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek adına harekete geçti.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Sky Sports'ta yer alan habere göre, kulübün, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani'nin transferi için harekete geçtiği belirtildi. Bayern Münih'in, Fransız golcünün menajeri ile görüşmelere başladığı kaydedildi.



İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU



Bayern Münih ve oyuncunun menajeri arasında yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ancak henüz somut bir anlaşmanın söz konusu olmadığı vurgulandı.



100 MİLYON EURO



Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Frankfurt'un da, Bayern Münih'in oyuncusuna olan ilginin farkında olduğu belirtildi.



Bayern Münih'in, Randal Kolo Muani transferini bonuslar dahil 100 milyon euro'nun biraz altında bir bedele bitirmesinin beklendiği ifade edildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Frankfurt forması altında 40 maçta sahaya çıkan Kolo Muani, 20 gol attı ve 12 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ