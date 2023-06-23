Bayern Münih Guerreiro'yu transfer etti

Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona Raphael Guerreiro, Bayern Münih'le 3 senelik sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih Guerreiro'yu transfer etti
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23 Haziran 2023 13:48
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Portekizli futbolcunun, bir diğer Alman ekibi Borussia Dortmund'la sözleşmesi bittikten sonra, bonservis bedeli ödemeden transfer edildiği ifade edildi.

29 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

Raphael Guerreiro, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maça çıkarken; 6 gol, 14 asistlik performans gösterdi.

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