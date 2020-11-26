Bayern Münih, grup lideri olmayı garantiledi!

Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih ile RB Salzburg karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, grup lideri olmayı garantiledi!
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26 Kasım 2020 00:54
Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih ile RB Salzburg, Allianz Arena'da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.

Bayern Münih'te goller; 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Wober(KK) ve 68. dakikada Leroy Sane'den geldi. Salzburg'un golü ise 73. dakikada Mergim Berisha'dan geldi.

Alman ekibinde orta saha oyuncusu Marc Roca, 66. dakikada kırmızı kart görerek Bayern'i sahada 10 kişi bıraktı.

GRUP LİDERİ OLARAK YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, gruptaki puanını 12'ye yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. RB Salzburg ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftasında Atletico Madrid'e konuk olacak. RB Salzburg ise aynı haftada Lokomotiv Moskova deplasmanına gidecek.



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