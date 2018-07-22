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Bayern Münih, Gonzalo Higuain yarışına katıldı!

Bayern Münih'in Chelsea'nin de ilgilendiği Gonzalo Higuain için devrede olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih, Gonzalo Higuain yarışına katıldı!
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22 Temmuz 2018 01:03
Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Gonzalo Higuain'e Bundesliga devi talip oldu.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, Juventus'un golcüsü Gonzalo Higuain için girişimlere başlıyor.

"LEWANDOWSKI GİDERSE..."

Haberde; Bayern Münih yönetiminin takımda tutmak istemesine karşın Lewandowski'nin ayrılması halinde Gonzalo Higuain'in ilk tercih olaağı belirtildi.

Gonzalo Higuain, geçtiğimiz sezon Juventus forması ile çıktığı 50 karşılaşmada 23 gol 8 asistlik performans gösterirken, Rugani ise 26 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.



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