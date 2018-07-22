Bayern Münih, Gonzalo Higuain yarışına katıldı!

Maurizio Sarri'nin Chelsea'nin başına geçmesiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Gonzalo Higuain'e Bundesliga devi talip oldu.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, Juventus'un golcüsü Gonzalo Higuain için girişimlere başlıyor.
"LEWANDOWSKI GİDERSE..."
Haberde; Bayern Münih yönetiminin takımda tutmak istemesine karşın Lewandowski'nin ayrılması halinde Gonzalo Higuain'in ilk tercih olaağı belirtildi.
Gonzalo Higuain, geçtiğimiz sezon Juventus forması ile çıktığı 50 karşılaşmada 23 gol 8 asistlik performans gösterirken, Rugani ise 26 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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İtalya basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, Juventus'un golcüsü Gonzalo Higuain için girişimlere başlıyor.
"LEWANDOWSKI GİDERSE..."
Haberde; Bayern Münih yönetiminin takımda tutmak istemesine karşın Lewandowski'nin ayrılması halinde Gonzalo Higuain'in ilk tercih olaağı belirtildi.
Gonzalo Higuain, geçtiğimiz sezon Juventus forması ile çıktığı 50 karşılaşmada 23 gol 8 asistlik performans gösterirken, Rugani ise 26 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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