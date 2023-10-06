Bayern Münih, genç oyuncusuyla uzattı

Bayern Münih, genç oyuncusu Frans Krätzig'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih, genç oyuncusuyla uzattı
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06 Ekim 2023 15:11
Alman ekibi Bayern Münih, genç oyuncusu Frans Krätzig'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altı yıl önce altyapıya katılan 20 yaşındaki sol bekle 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Krätzig, Bundesliga'da ilk kez eylül ayında oynanan ve Bayern Münih'in Bochum'u 7-0 yendiği maçta forma giymişti.

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