Bayern Münih Galatasaray maçı TV8,5 Canlı İzle

üper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 4. hafta karşılaşmasına çevrildi. Rams Park'ta oynanan ilk maçta Bayern Münih'e adeta kök söktüren temsilcimiz sahadan mağlubiyetle ayrılsa da futbol otoritelerinden geçer not almıştı. Galatasaray, Almanya'da oynayacağı karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılarak grupta avantajlı konuma yükselmek istiyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunan Okan Buruk ve öğrencileri galibiyet için sahaya çıkacak.
BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI TV8,5'DA YAYINLANACAK MI?Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Daha önce oynanan Manchester United ve Bayern Münih karşılaşmaları ise TV8.5 ekranlarından yayınlanmıştı. Bu karşılaşma için henüz alınan karar açıklanmadı. Ancak mücadelenin şifresiz yayınlanması bekleniyor.
BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;
beIN SPORTS France
BeIN Connect Mena HD
BeIN SPORTS France 4 HD Max
BeIN Sports Mena 5 HD
beIN SPORTS Mena EN HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN 1
DAZN Deutsch
Exxen
LiveScore
Match! TV Russia
Mehoho Futbol 5
Paramount+
Pickc+ Sports 5
Prima Sport RO 3
Prima Play
Sky Sport 3 Austria
Sport 24 At Sea HD
Stand Sport Australia
SuperSport Football HD
TNT Sport 3
TV4 Play+
ViaPlay Baltic
ViaPlay Denmark
ViaPlay Island
BAYERN MÜNİH – GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ
BAYERN MÜNİH – GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.
Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'de yayınlanacak.
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Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.
İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.
Muhtemel 11'ler
Bayern Münih
Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane.
Galatasaray
Muslera, (Günay), Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Muslera'nın durumu belirsiz
Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisinin durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Muslera'nın forma giyememesi durumunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle son 2 Süper Lig maçında oynamayan Tanguy Ndombele, takımla çalışmalara katılıyor. Fransız orta saha oyuncusunun kafilede yer alıp almayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.
Sakatlığı bulunmasına rağmen iğne tedavisiyle mücadelesini sürdüren Mauro Icardi de Bayern Münih'e karşı sahaya çıkabilecek.
Ayrıca grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira, karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Alman ekibinde önemli eksikler
Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak.
Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi
Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.
Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.
Deplasman performansı daha etkili
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.
Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 19 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.
Bayern Münih ile 4. randevu
Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkacak.
Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık yarım asır sonra yeniden eşleştiği Bayern Münih ile sahasında yaptığı üçüncü maçı 3-1 kaybetti.
Bayern, Türk takımlarına hiç kaybetmedi
Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.
Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.
Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 311 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 116 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 419 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 460 gole engel olamadı.
Son 21 Avrupa maçında sadece 2 kez kaybetti
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakada sadece 2 kez yenildi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken 2 mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona ve bu sezon grupta Bayern Münih karşısında yaşadı.
Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 29 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 119 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 60 yenilgi gördü.
Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.
BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI TV8,5'DA YAYINLANACAK MI?
BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;
beIN SPORTS France
BeIN Connect Mena HD
BeIN SPORTS France 4 HD Max
BeIN Sports Mena 5 HD
beIN SPORTS Mena EN HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN 1
DAZN Deutsch
Exxen
LiveScore
Match! TV Russia
Mehoho Futbol 5
Paramount+
Pickc+ Sports 5
Prima Sport RO 3
Prima Play
Sky Sport 3 Austria
Sport 24 At Sea HD
Stand Sport Australia
SuperSport Football HD
TNT Sport 3
TV4 Play+
ViaPlay Baltic
ViaPlay Denmark
ViaPlay Island
BAYERN MÜNİH – GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ŞİFRESİZ
BAYERN MÜNİH – GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ
|49'
|Sol kanattan Zaha ile geldik ancak ortasında Upamecano topu uzaklaştırdı.
|48'
|Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Coman'ın ortasında Davinson Sanchez topu uzaklaştırdı.
|47'
|Bayern Münih sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Dayot Upamecano topu doğrudan taca yolladı.
|46'
|İkinci yarıya temsilcimiz Galatasaray başladı. Başarılar Galatasaray.
|D.A.
|Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İlk yarı sonucu Bayern Münih 0-0 Galatasaray.
|45'
|Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi Boey, Alphonso Davies'e faul yaptı.
|45'
|İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.
|45'
|Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Boey araya girmeyi başardı.
|45'
|Galatasaray yine sağ kanattan gelmek istedi ancak Boey'in ortasında Kim Min-Jae topu kornere yolladı.
|44'
|Sol kanattan yine gelmek istedik ancak Davinson Sanchez'in uzaklardan şutu auta çıktı.
|43'
|Bu seferde sol kanattan geldik ancak Ziyech topa istediği dokunamadı.
|42'
|Galatasaray net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan Ziyech ile hızlı geldik ancak Icardi'nin şutu Muslera'da kaldı.
|40'
|Bayern Münih'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Jamal Musiala giren oyuncu Thomas Muller
|39'
|Bayern Münih'te Jamal Musiala kendisini yere bıraktı sağlık görevlileri sahada.
|38'
|Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Jamal Musiala için ofsayt bayrağı kalktı.
|37'
|Bayern Münih yine sağ kanattan geldi ancak bu seferde Davinson Sanchez topu uzaklaştırdı.
|36'
|Bayern Münih sağ kanattan hızlı geldi ancak Coman'ın pasında Kaan Ayhan topa müdahale etmeyi başardı.
|35'
|Bayern Münih etkili geldi. Kazandıkları serbest vuruşta Kimmich'in ortasında arkada boş kalan Leon Goretzka'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
|34'
|Abdülkerim, Jamal Musiala'ya yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.
|33'
|Sol kanattan Wilfried Zaha ile gelmek istedik ancak Noussair Mazraoui araya girdi ve topu kazandı.
|32'
|Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Goretzka'nın pası doğrudan taca çıktı.
|31'
|Hakim Ziyech yerde kaldı sağlık ekipleri sahada.
|30'
|Muslera yine başarılı. Sol kanattan hızlı gelen Sane bir anda karşı karşıya kaldı ancak Muslera topu çıkartmayı başardı.
|29'
|Sağ kanattan gelmek istedik ancak Kaan Ayhan'ın pası doğrudan taca çıktı.
|28'
|Bayern Münih etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Jamal Musiala'nın şutu direğin yanından auta çıktı.
|27'
|Bayern Münih kendi arı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
|26'
|Angelino ile sol kanattan gelmek istedik ancak ortası doğrudan Neuer'de kaldı.
|25'
|Sağ kanattan gelmek istedik ancak Ziyech'in pası doğrudan taca çıktı.
|24'
|Bayern Münih sağ kanattan kontra atağa çıktı ancak Davinson Sanchez topu almayı başardı.
|23'
|Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
|22'
|Bayern Münih sol kanattan oyun kurmak istedi ancak Alphonso Davies'in pasında Ziyech'e çarpan pas taca çıktı.
|21'
|Sağ kanattan Ziyech ile gelmek istedik ancak Kimmich araya girdi ve topu kazandı.
|20'
|Bayern Münih sol kanattan Sane ile geldi ancak Davinson Sanchez araya girdi ve topu kazandı.
|19'
|Alphonso Davies, Sacha Boey'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
|18'
|Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
|17'
|Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Abdülkerim araya girdi ve topu kazandı.
|16'
|Kerem ile kontra atağa çıkmak istedik ancak Jamal Musiala geldi ve topu kazandı.
|15'
|Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Kerem araya girdi ve topu kazandı.
|14'
|Bravo Muslera. Bir anda karşı karşıya kalan Sane, Muslera'yı çalımlamak istedi ancak Muslera topa müdahale etti.
|13'
|Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Sane'nin ortasında Boey topu kornere yolladı.
|12'
|Sağ kanattan gelmek istedik ancak Ziyech'in pası Boey ile buluşmadı.
|11'
|Galatasaray sağ kanattan etkili geldi ancak Boey'in ortasında top Icardi'ye gelmeden önce Kim Min-Jae topu uzaklaştırdı.
|10'
|Bayern Münih sol kanattan Sane ile gelmek istedi ancak Davinson Sanchez şık bir hareketle rakibinden topu almayı başardı.
|9'
|Sol kanattan Angelino ile gelmek istedik ancak Kimmich faul yaptı.
|8'
|Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Boey'in pasında Alphonso Davies topu taca yolladı.
|7'
|Sol kanattan Kerem ile hızlı çıkacaktık ancak Musiala, Kerem'e faul yaptı.
|6'
|Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Coman'ın şutunda Angelino topun kaleye gitmesini engelledi.
|5'
|Bayern Münih sol kanattan etkili geldi ancak Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.
|4'
|Bayern Münih sol kanattan etkili geldi ancak Sane'nin ortasında Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere yolladı.
|3'
|Galatasaray orta sahada kazandığı topla etkili geldi ancak Icardi'nin vuruşuyla beraber ofsayt bayrağı kalktı.
|2'
|Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Angelino, Coman'a faul yaptı.
|1'
|Maça Bayern Münih başlıyor. Başarılar Galatasaray.
|M.Ö.
|Ümit Davala: "Bu maçı kaybetsen bile Allah korusun, her şey kendi elinde. Manchester United'ı, Kopenhag'ı yenersin, yine çıkarsın."
|M.Ö.
|Ümit Davala: "Galatasaray'a İstanbul'daki maçtan dolayı büyük saygı duyuyorlar ama tabii ki korkmuyorlar. Ciddi bir maç olacak."
|M.Ö.
|Ümit Davala: "Mauro Icardi, sakatlıktan dolayı fedakarlık gösterdi. Ama son iki maçta çok etkili değildi. Muslera da aynı şekilde şimdi. Ama şöyle bir durum, dirsekten darbe yedi. Muslera ne kadar hazır? Bayern Münih'e karşı yüzde yüz hazır değilsen, işin zor."
|M.Ö.
|Ümit Davala: "Harry Kane formunun zirvesinde. Çok çabuk adapte oldu. Kimse bu kadar çabuk adaptasyon sağlayacağını düşünmüyordu. Kendi hocası da söyledi. Şu anda hayatının zirvesinde."
|M.Ö.
|Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Min Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane.
|M.Ö.
|Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.
|M.Ö.
|Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak.
|M.Ö.
|Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
|M.Ö.
|Ayrıca grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira, karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
|M.Ö.
|Sakatlığı bulunmasına rağmen iğne tedavisiyle mücadelesini sürdüren Mauro Icardi de Bayern Münih'e karşı sahaya çıkabilecek.
|M.Ö.
|Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle son 2 Süper Lig maçında oynamayan Tanguy Ndombele, takımla çalışmalara katılıyor. Fransız orta saha oyuncusunun kafilede yer alıp almayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.
|M.Ö.
|Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisinin durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Muslera'nın forma giyememesi durumunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.
|M.Ö.
|Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
|M.Ö.
|Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.
|M.Ö.
|Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.
|M.Ö.
|İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
|M.Ö.
|Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.
|M.Ö.
|Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'de yayınlanacak.
|M.Ö.
|Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.
Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'de yayınlanacak.
DAHA YÜKSEK ORANLARLA İDDAA.COM'DA OYNA!
Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.
İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.
Muhtemel 11'ler
Bayern Münih
Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane.
Galatasaray
Muslera, (Günay), Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Muslera'nın durumu belirsiz
Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisinin durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Muslera'nın forma giyememesi durumunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle son 2 Süper Lig maçında oynamayan Tanguy Ndombele, takımla çalışmalara katılıyor. Fransız orta saha oyuncusunun kafilede yer alıp almayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.
Sakatlığı bulunmasına rağmen iğne tedavisiyle mücadelesini sürdüren Mauro Icardi de Bayern Münih'e karşı sahaya çıkabilecek.
Ayrıca grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira, karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Alman ekibinde önemli eksikler
Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak.
Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi
Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.
Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.
Deplasman performansı daha etkili
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.
Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 16 müsabakada beşer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 6 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 19 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.
Bayern Münih ile 4. randevu
Galatasaray, Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih ile 4. randevusuna çıkacak.
Bavyera ekibi ile daha önce 1972-1973 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Galatasaray, 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 6-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık yarım asır sonra yeniden eşleştiği Bayern Münih ile sahasında yaptığı üçüncü maçı 3-1 kaybetti.
Bayern, Türk takımlarına hiç kaybetmedi
Bayern Münih, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı hiçbir maçta mağlup olmadı.
Tarihinde 3 kez Galatasaray ile karşılaşan Almanya temsilcisi, 4 kez de Beşiktaş ile mücadele etti. Söz konusu 7 mücadelede sadece 1 kez berabere kalan Bayern Münih, 6 mücadeleyi de kazandı.
Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda 22 gol atan Bayern Münih, kalesinde sadece 3 gol gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 311 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 116 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 419 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 460 gole engel olamadı.
Son 21 Avrupa maçında sadece 2 kez kaybetti
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakada sadece 2 kez yenildi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken 2 mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona ve bu sezon grupta Bayern Münih karşısında yaşadı.
Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 29 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 119 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 60 yenilgi gördü.
Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.
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