Bayern Münih - Galatasaray maçı için sürpriz hediye!

Bayern Münih ile Galatasaray arasındaki mücadelenin skorunu doğru bilen ilk 3 kişiye Sporx'ten Football Manager 2024 hediye...

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Bayern Münih - Galatasaray maçı için sürpriz hediye!
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08 Kasım 2023 10:47
Son güncelleme 08 Kasım 2023 11:40
Futbolseverlerin en sevdiği oyun olan Football Manager'in 2024 versiyonu, Sporx farkıyla sizin oluyor.

Sporx'i X'te takip eden ve Bayern Münih - Galatasaray maçının skorunu İLK bilen 3 kişi piyasa değeri 899 TL olan Football Manager 2024'ün sahibi olacak.

Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki gönderinin altına tahmininizi yazmanız.

TIKLA, SKORU DOĞRU BİLEN İLK 3 KİŞİDEN BİRİ OL VE FM24 KAZAN!



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