Bayern Münih - Galatasaray maçı için sürpriz hediye!

Futbolseverlerin en sevdiği oyun olan Football Manager'in 2024 versiyonu, Sporx farkıyla sizin oluyor.Sporx'i X'te takip eden vepiyasa değeri 899 TL olan Football Manager 2024'ün sahibi olacak.Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki gönderinin altına tahmininizi yazmanız.