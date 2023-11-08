Bayern Münih - Galatasaray maçı için sürpriz hediye!

Futbolseverlerin en sevdiği oyun olan Football Manager'in 2024 versiyonu, Sporx farkıyla sizin oluyor.
Sporx'i X'te takip eden ve Bayern Münih - Galatasaray maçının skorunu İLK bilen 3 kişi piyasa değeri 899 TL olan Football Manager 2024'ün sahibi olacak.
Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki gönderinin altına tahmininizi yazmanız.
TIKLA, SKORU DOĞRU BİLEN İLK 3 KİŞİDEN BİRİ OL VE FM24 KAZAN!
Sporx'i X'te takip eden ve Bayern Münih - Galatasaray maçının skorunu İLK bilen 3 kişi piyasa değeri 899 TL olan Football Manager 2024'ün sahibi olacak.
Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki gönderinin altına tahmininizi yazmanız.
TIKLA, SKORU DOĞRU BİLEN İLK 3 KİŞİDEN BİRİ OL VE FM24 KAZAN!
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