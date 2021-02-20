Bayern Münih, Frankfurt'tan çıkamadı

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com
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Bayern Münih, Frankfurt'tan çıkamadı
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20 Şubat 2021 19:27
Amin Younes
Amin Younes
E. Frankfurt
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi Frankfurt 2-1'lik skorla kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Kamada ile 31. dakikada Younes kaydetti. Bayern'in tek sayısını ise Sane'nin asistinde Polonyalı yıldız Robert Lewandowski attı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. maçında puan kaybı yaşayan Bayern Münih 49 puanla zirvede yer alırken, art arda 5. galibiyetini alan Frankfurt 42 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti.

Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih evinde Köln'ü konuk edecek, Frankfurt ise deplasmanda Werder Bremen'e konuk olacak.

*Frankfurtlu Amin Younes,  1 yıl önce Hanau'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Fatih Saraçoğlu'nu Bayern Münih'e attığı golden sonra böyle andı.





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