Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanına konuk oldu.



Bayern Münih rakibini, Matthijs de Ligt'ın 51. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.



Hafta arasında rakibine 2-1 yenilerek Almanya kupasına veda eden Bayern Münih, Freiburg'tan rövanşı aldı.



Bayern Münih ayrıca yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde ligde oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Bayern Münih 58 puana yükseldi. Freiburg 47 puanda kaldı.



Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Freiburg, Werder Bremen deplasmanına gidecek.





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