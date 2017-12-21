Almanya Kupası 3. turundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 12. dakikada Jerome Boateng'in golüyle Bayern Münih öne geçmeyi başardı.Dakikalar 40'ı gösterdiğinde sahneye Thomas Müller çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Robert Lewandowski oldu.Borussia Dortmund'un 77. dakikada Yamolenko ile bulduğu golle fark 1'e inse de kalan dakikalarda gol olmadı ve Bayern Münih, Dortmund'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.Borussia Dortmund'da Ömer Toprak 90 dakika sahada kaldı. Nuri Şahin ise süre alamadı.