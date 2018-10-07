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Bayern Münih dönüşü 5'lik yaptılar

Geride kalan hafta içi Bayern Münih deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Ajax, zorlu karşılaşmanın ardından Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadığı maçı farklı kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih dönüşü 5'lik yaptılar
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07 Ekim 2018 19:35
Hollanda Ligi'nde 8. hafta maçında Ajax ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Ajax oldu.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Donny van de Beek, 48. dakikada Kasper Dolberg, 53. dakikada Ricardo Van Rhijn (kendi kalesine), 61. dakikada Hakim Ziyech ve 84. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Ajax puanını 19'a yükseltti. AZ Alkmaar 12 puanda kaldı.

Hollanda Ligi'nde milli aranın ardından Ajax, Jan Olde Riekerink'in teknik direktörlüğünü yaptığı Heerenveen'e konuk olacak. AZ Alkmaar da Utrecht deplasmanına çıkacak.

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