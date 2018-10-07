Hollanda Ligi'nde 8. hafta maçında Ajax ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Ajax oldu.Ajax'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Donny van de Beek, 48. dakikada Kasper Dolberg, 53. dakikada Ricardo Van Rhijn (kendi kalesine), 61. dakikada Hakim Ziyech ve 84. dakikada Dusan Tadic kaydetti.Bu galibiyetin ardından Ajax puanını 19'a yükseltti. AZ Alkmaar 12 puanda kaldı.Hollanda Ligi'nde milli aranın ardından Ajax, Jan Olde Riekerink'in teknik direktörlüğünü yaptığı Heerenveen'e konuk olacak. AZ Alkmaar da Utrecht deplasmanına çıkacak.